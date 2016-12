REGARDS EN CONSTRUCTION, LE TRIBUNAL DE PARIS

Grâce à un partenariat entre l'Etablissement public du Palais de Justice de Paris et GOBELINS, l'école de l'image de la Chambre de commerce et d'industrie Paris Ile-de-France, 34 étudiants ont mené au cours du printemps 2016 un projet photographique sur le futur tribunal de Paris conçu par Renzo Piano, son environnement et ses acteurs.

La Fondation Jérôme Seydoux-Pathé s'est jointe à ce partenariat pour accueillir en ses murs une exposition correspondant à ce travail autour de trois thèmes : le chantier exceptionnel du futur tribunal de Paris, la mutation du quartier des Batignolles, les métiers de la justice.

Pour les photographes, il s'agissait de donner une vision personnelle sur la justice de demain et la construction du premier bâtiment de grande hauteur intégré dans un Eco quartier.

Grâce à des collaborations exceptionnelles, les élèves ont travaillé avec des magistrats, des fonctionnaires du Tribunal de Grande Instance, des avocats, des collaborateurs et compagnons de Bouygues Bâtiment Ile-de-France et bien d'autres acteurs. Ils ont eu l'occasion de découvrir des lieux interdits au public, de côtoyer des métiers inconnus, d'accéder à un chantier hors norme, de prendre la mesure de la vie d'un quartier en pleine mutation.

Encadrés par leurs professeurs et une iconographe professionnelle, les étudiants ont conçu une série de photos très variée mais cohérente, reflétant la diversité des situations et de leurs sensibilités.

Les photographies tirées de ce travail ont ensuite été sélectionnées par un jury de professionnels du monde de l'image, de la justice, du bâtiment et de la culture pour donner lieu à cette exposition. Les étudiants ont alors réalisé les tirages et mis en œuvre la scénographie en harmonie avec ce lieu prestigieux.