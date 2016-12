GIACOMETTI-NAUMAN

Alberto Giacometti (1901-1966) est considéré comme l'un des plus importants sculpteurs modernes d’Europe. Bruce Nauman (né en 1941) et son œuvre multiforme représentent les bouleversements radicaux en œuvre dans l'art contemporain depuis 1960, et une idée de la sculpture libérée des concepts traditionnels. Avec quelque 70 œuvres, c’est la première exposition jamais consacrée à Giacometti et Nauman ensemble.





Un fascinant dialogue



Les sculptures et peintures de l'artiste suisse engagent un dialogue fascinant avec des vidéos, des sculptures, des dessins, des photographies et des installations dans l'espace de l'artiste multimédia américain. Giacometti est représenté par des œuvres de presque toutes ses phases créatives importantes, Nauman surtout par ses premières œuvres des années 1960 et du début des années 1970, quand il a marché sur les traces de Giacometti. Bien que les deux artistes ne se soient pas rencontrés et n’aient jamais fait explicitement référence à leur œuvre réciproque, ils ont beaucoup en commun. Tous deux ont révolutionné les concepts et les traditions de la sculpture dans la perspective de leur époque - Giacometti au cours de la première moitié du XXe siècle, et Nauman des années 1960 à nos jours. Les deux sont considérés comme des individualistes qui ont travaillé régulièrement à partir d'une position d'isolement, ce qui a laissé une empreinte indélébile sur leur art, ennemi des compromissions.





Une recherche commune de la vérité dans l’art



Les deux représentent des positions artistiques radicales, et ont créé des œuvres d’une présence choquante qui interrogent l’observateur. Giacometti et Nauman se sont aventurés dans des régions inexplorées de l'art et de la perception. Leur recherche de la vérité artistique est une quête, dont le résultat se manifeste souvent dans le processus de création lui-même plutôt que dans des œuvres finies. Les deux artistes ont élevé l'échec, l’absurde, le fragmentaire, le banal au statut d’élément essentiel. Tous deux centrent leur art sur l'être humain. Giacometti était presque exclusivement préoccupé dans ses sculptures et peintures par la figure humaine, dont il a développé une image bien à lui, immédiatement identifiable avec son style figuratif particulier, surtout dans les années de l’après-guerre. Le travail de Bruce Nauman au cours des années 1960 et 1970 a surtout porté sur le corps humain (son propre corps), qu’il a pris comme point de départ pour une enquête sur les questions fondamentales de la nature humaine et des conditions de notre existence.





De nombreux prêts internationaux



L’exposition améliore notre compréhension de l’œuvre de ces deux représentants majeurs de l'art des XXe et XXIe siècles. Giacometti apparaît comme un pionnier qui a ouvert la voie à des développements importants dans l'art après les années 1960, et qui continue de marquer par une démarche artistique radicale, tandis que l'importance de Nauman en tant que sculpteur se perçoit clairement et historiquement d'une manière différente. L'exposition présente des œuvres de grands musées et collections des États-Unis et d’Europe, parmi lesquels le Guggenheim Museum de New York, le San Francisco Museum of Modern Art, le Walker Art Center à Minneapolis, le Hirshhorn Museum and Sculpture Garden à Washington, la Tate à Londres, le Centre Pompidou à Paris, la Fondation Alberto et Annette Giacometti à Paris, la Fondation Marguerite et Aimé Maeght à Saint-Paul-de-Vence, le Louisiana Museum of Modern Art à Humlebæk, la Fondation Beyeler à Bâle, le Musée Lehmbruck à Duisburg, la Neue Nationalgalerie de Berlin et la Kunsthalle de Hambourg.





PUBLICATIONS ET TUTORIEL



• CATALOGUE

Giacometti-Nauman, sous la direction d’Esther Schlicht. Avant-propos de Philipp Demandt. Essais d’Esther Schlicht, Gaby Hartel, Thierry Dufrêne et Robert Storr. Editions en allemande et en anglais, 184 p., approx. environ 150 illustrations, 30 x 23 cm, Snoeck, Cologne, 2016, ISBN 978-3-86442-180-8, en vente à Schirn Kunsthalle à 35 €, dans les librairies 39,90 €.



• BROCHURE

GIACOMETTI-NAUMAN. An introduction to the exhibition. Publié par Schirn Kunsthalle Frankfurt, textes de Laura Heeg et Olga Shmakova, édition en allemand, 36 p., design par formfellows, Frankfurt; Rasch Druckerei und Verlag, (Bramsche, 2016), 7,50 €, ensemble pour l’enseignement à 1 € la brochure (pour 15 ou plus).



• TUTORIEL

D'accès gratuit, il fournit les informations de base sur l'exposition. Il est interactif et peut être consulté en allemand ou en anglais à l'adresse suivante www.schirn.de/digitorial/en. Il propose des contenus multimédia (images, vidéos, sons, textes) et se présente sous une forme innovante avec une narration agréable. Pour ordinateurs et téléphones portables ainsi que tablettes.