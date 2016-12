HANNAH STARKEY - WOMEN

Le Centre Culturel irlandais présente la première exposition en France de la photographe Hannah Starkey. Née à Belfast, Londonienne depuis les années 1990, elle jouit aujourd’hui d’une renommée mondiale pour l’ensemble de son travail, qu’elle décrit comme « une exploration des expériences et des observations quotidiennes de la vie urbaine au féminin ».

L’intérêt que porte Hannah Starkey à la photographie de rue s’inspire de l’idée du flâneur ou, en l’occurrence, de la flâneuse, qui observe la société au gré de ses promenades. Pour autant, son travail est loin d’être simpliste. Nombre de ses photographies rappellent les compositions soignées et la mise en scène photographique d’Edward Hopper. Elles tournent autour de silhouettes solitaires, songeuses, représentées dans des environnements qui jouent avec les reflets et autres énigmes visuelles. Absorbés dans une rêverie intérieure, les sujets de Hannah Starkey regardent souvent dans le vide, fixent un mur ou une autre femme, ou s’observent dans un miroir.

Pour l’artiste, miroirs et reflets sont à la fois « des vecteurs qui permettent d’intégrer l’abstrait à la vie quotidienne » et des outils importants pour représenter l’intérieur et l’extérieur dans une seule et même dimension. L’artiste utilise également la fumée pour évoquer le mouvement, élément essentiel de la structure narrative : « Je dois faire en sorte que la photo ne soit pas un ensemble de contradictions. Elle doit être tout et rien. C’est un moment éphémère, et pourtant c’est une scène si immobile qu’on a l’impression qu’elle perdure. »

Dans les années 90, le travail de Hannah Starkey a fait l’objet de nombreuses expositions individuelles et collectives en Irlande, au Royaume-Uni, aux Etats-Unis, en Italie, en Allemagne, aux Pays-Bas et en Corée. La collection Tate compte trois de ses œuvres, dont une commandée en 2000 pour la librairie de la Tate Modern. Les éditions Steidl ont publié une monographie de ses œuvres voilà près de dix ans, intitulée Hannah Starkey: Photographs 1997-2007. L’artiste est représentée par les galeries Saatchi et Maureen Paley à Londres, et Tanya Bonakdar à New York.