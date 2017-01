Les Pépinières européennes pour jeunes artistes renouvellent leur partenariat avec la Fondation Hippocrène et présentent une nouvelle exposition centrée sur la création sonore. Formidable espace de recherche et de questionnement, la matière sonore intrigue aussi bien les artistes musiciens que les plasticiens, qui l’expérimentent de différentes manières.

Perception immatérielle, le son a toujours produit du visuel par le biais de l’imaginaire qu’il dégage. À défaut d’avoir forcément des images sous les yeux, nous en produisons à l’écoute de bruits et de musiques. Certains artistes tentent de se baser sur la matière sonore pour en dégager une création visuelle. Aujourd’hui, les interactions entre les arts visuels et sonores vont plus loin qu’illustrer le son ou l’accompagner de visuel comme ce fut longtemps le cas. Désormais, l’un des aspects peut servir de base pour produire l’autre. Les sept artistes présentés dans le cadre de cette exposition expérimentent la création sonore par le biais du visuel et vice versa.

INFRAMINCE, un concept esthétique créé par Marcel Duchamp qu’il désigne comme étant « une différence ou un intervalle imperceptible, parfois seulement imaginable, entre deux phénomènes », immerge le spectateur dans un parcours sonore et visuel.

Avec : Jeanne Briand, Mathias Isouard*, Julien Poidevin*, Benoît Pype, le duo d’artistes Scenocosme*, Lukas Truniger* et Haythem Zakaria.



*Artistes lauréats du programme européen Park in Progress