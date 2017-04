L’artiste belge, reconnu internationalement, investit la scène nationale du Creusot avec ses installations végétales et autres matériaux récoltés dans le terreau local. Ce défricheur autodidacte, en prise directe avec la modernité, nous offre une relecture éphémère de la ville du Creusot et de son activité industrielle tout en conservant en filigrane ce qui fait l’histoire et la subtile originalité de la scène nationale. Cette expérimentation s’inscrit ainsi dans le droit fil du Land Art tout en se tournant vers de nouvelles expérimentations car cette volonté d’intégrer des éléments de production industrielle est une première dans le travail de l’artiste.



« La première étape pour une installation consiste à parcourir les environs afin d’y trouver les matériaux qui feront l’objet de mon travail. Il ne s’agit pas de chercher les éléments rares, nobles, mais de choisir ce qui est un des constituants majeurs de l’alentour, proposer un regard neuf sur ce qui fait l’environnement quotidien. » (Bob Verschueren)



Ce projet est exceptionnel par son envergure. Il n’a pas seulement l'ambition de faire de la ville du Creusot un centre de référence artistique mais aussi de valoriser l’histoire et les moyens humains qui font vivre ce territoire. Il s’agit d’un projet citoyen, d’un projet collectif qui a vocation à décloisonner les frontières entre nature, domaines artistiques et industriels. Une ville n’existe que parce qu’elle est la synthèse de différentes compétences qui s’unissent. Créer des liens entre l’installation et un ou plusieurs éléments d’architecture amène un dialogue avec le lieu ou même à la fusion des deux. Il y a appropriation de l’espace entier.



Autodidacte, Bob Verschueren a débuté son parcours par la peinture. Puis, peu satisfait des limites qu’imposait la toile, il s’est tourné vers le paysage, dans lequel il intervient directement avec des pigments naturels. Ainsi sont nées les Wind Paintings. Ce tournant radical vers l’éphémère lui a fait choisir les éléments de la nature comme moyen d’expression. Cette orientation a commencé en 1985, date de la création de sa première installation végétale. Il propose alors au visiteur, une œuvre où le processus de dégradation est en jeu. Depuis 1995, il développe, avec l’aide du Centre de Recherches et de Formation Musicales de Wallonie, un travail sonore intitulé Catalogue de plantes.





« Mes installations ne contiennent pas de messages. Elles évoquent bien plus mes questionnements sur les rapports antinomiques entre la vie et la mort, la création et la destruction, sur la place de l’homme dans la nature et les relations entre éthique et esthétique. Elles tentent aussi de changer notre regard vis-à-vis des déchets et de nous faire réfléchir sur les problèmes qui en découlent. Chaque installation a valeur de métaphore et non de symbole. Je cherche à ce que mes installations aient un caractère événementiel. Lorsqu’une installation entre en résonance avec le lieu qui l’accueille, elle se pose alors comme une évidence, établissant une tension entre l’intemporel de la proposition et son caractère éphémère. » (Bob Verschueren)



Les poésies et les dessins de Dominique Sintobin font écho aux installations, photographies et enregistrements sonores de Bob Verschueren, dans un éloge à la nature et à la beauté de l'éphémère.