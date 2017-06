Depuis sa création en 1992, L’art dans les chapelles a invité plus de 400 artistes nationaux et internationaux à intervenir dans ces lieux patrimoniaux remarquables dont la plupart ont été érigés entre le XVe et le XVIe siècle. Chaque œuvre est pensée spécifiquement pour être montrée dans la chapelle attribuée à l’artiste. Que celles-ci s’appuient sur les qualités architecturales des lieux ou bien jouent avec les espaces et la lumière qui les traverse, les œuvres sont toujours pensées dans l’idée de confronter le point de vue de l’artiste avec le lieu qui abrite son travail. La manifestation offre donc la possibilité de voir s’établir des liens forts entre la création artistique contemporaine et un patrimoine exceptionnel.



La manifestation estivale

Chaque été, L’art dans les chapelles invite des artistes nationaux et internationaux à intervenir dans ces lieux patrimoniaux remarquables dont la plupart ont été érigés entre le XVe et le XVIe siècle. Toutes les œuvres sont conçues spécifiquement pour les chapelles où sont accueillis les artistes, celles-ci sont donc inédites et réalisées in-situ ! Quatre circuits vous feront découvrir les paysages du Pays de Pontivy et de la vallée du Blavet, ils vous conduiront aux chapelles où ces créations uniques n’attendent plus que vous pour se dévoiler. L’art dans les chapelles, une invitation à découvrir la scène artistique de notre époque et à porter un regard nouveau sur notre patrimoine.



Du 7 juillet au 17 septembre 2017, 13 artistes exposeront leurs œuvres pour cette 26e édition. Les vernissages des expositions se déroulent sur trois jours, les 7, 8 et 9 juillet en présence des artistes. Ces temps de rencontre entre le public et les artistes sont des moments privilégiés pour découvrir les œuvres en avant-première.



Découvrez également l'exposition Hommage à Shirley Jaffe aux Bains-Douches, point d'accueil principal de la manifestation estivale. Une exposition en partenariat avec le Frac Bretagne. 13 quai Presbourg, 56300 Pontivy.



Avec 100 000 entrées enregistrées chaque année, la manifestation estivale de L’art dans les chapelles est aujourd’hui reconnue comme un événement touristique et médiatique majeur en région Bretagne. La renommée de cet événement s’est établie grâce à une solide programmation ainsi qu’à la qualité des propositions artistiques formulées par les artistes.



Programmation 2017

• Dove Allouche - Chapelle Notre-Dame des Fleurs, Evellys

• Polly Apfelbaum - Chapelle Saint-Jean, Le Sourn

• Erwan Ballan - Chapelle Saint-Meldéoc, Locmeltro, Guern

• Élisabeth Ballet - Chapelle Notre-Dame du Guelhouit, Melrand

• Florence Chevallier - Chapelle Saint-Drédeno, Saint-Gérand

• Claire Colin-Collin - Chapelle Saint-Tugdual, Quistinic

• Thierry De Mey - Chapelle Sainte-Noyale, Noyal-Pontivy

• Armanda Duarte - Chapelle de La Trinité Castennec, Bieuzy

• Alain Fleischer - Chapelle Notre-Dame du Moustoir, Malguénac

• Fabienne Gaston-Dreyfus - Chapelle de La Trinité, Cléguérec

• Henri Jacobs - Chapelle Sainte-Tréphine, Pontivy

• Bernard Pagès - Chapelle Saint-Adrien, Saint-Barthélémy

• Bertrand Rigaux - Chapelle Notre-Dame de Joie, Le Gohazé, Saint‑Thuriau