1ER FESTIVAL INTERNATIONAL DE PEINTURE EN PLEIN AIR

C’est dans le sillage de l’impressionnisme et sur son terroir d’origine, le Vexin normand, qu’un premier Concours international de peinture sur grand format a vu le jour, en 2013 sous l’impulsion d’Anna Filimonova, artiste peintre tombée amoureuse du Vexin Normand et de ses paysages colorés, avec l’aide de Denis Regnier, maire du petit village normand de Fourges (à 10 minutes de Giverny).



Le Festival actuel s’inscrit donc dans la continuité du Grand Prix de Fourges, concours crée pour que se rencontrent passé et présent, local et international, artistes et public. Il a pour vocation de rassembler différents types d’artistes (en premier lieu les professionnels de tous pays, mais aussi en faire profiter amateurs et jeunes talents prometteurs), de faire pratiquer différentes techniques artistiques et de favoriser les échanges multiculturels, tout en mettant en valeur le riche patrimoine du Vexin Normand. En 2017, il se déroule à Lyons-la-Forêt, à la maison de Pierre Bonnard (à Vernon), à l’abbaye de Fontaine-Guérard et au château de Bonnemare (à Radepont) et sur le plateau de Château-Gaillard (Les Andelys).



Le Festival offre une opportunité d’observer l’art en effervescence. Les peintres peignent sur un format spectaculaire (toile d’1m sur 1m) en plein air, sous les yeux du public pendant 3 jours et sur un thème précis. Ils sont, à la fin de ces jours de travail, récompensés lors de la traditionnelle remise des prix par un jury professionnel et résolument international.





Un programme en trois temps



• Du 20 au 22 août, les artistes jeunes et amateurs ont la possibilité de s’inscrire en master classe pour apprendre l’art du grand format.



• Du 23 au 25 août, les artistes s’expriment en plein air sous le regard des visiteurs sur le thème «Terre & Air». C’est un moment privilégié entre artiste et public, et chaque visiteur peut observer les différentes étapes et styles de peinture en direct.



• Les 26 et 27 août, exposition-vente des œuvres et remise des prix ouverte au public. Un jury professionnel attribue une dizaine de prix le samedi 26 août à 18 heures dans la salle des fêtes de Lyons-la-Forêt, et le public participe en votant pour ses œuvres favorites avec les Prix Public Amateur et Professionnel.



• Toute la semaine est scandée par de nombreuses expositions (notamment d’anciens lauréats), animations, visites guidées et ouvertures de sites exceptionnelles (maison de Pierre Bonnard, abbaye de Fontaine-Guérard, château de Bonnemare, etc.)