Après une première exposition en avril 2016 qui a accueilli 30 artistes et designers contemporains, cette nouvelle édition de L’Art pour la Nature se tient dans le cadre exceptionnel des ateliers de restauration de la maison Kaufmann, facteur d’instruments de musique à clavier à Bruxelles depuis sept générations, aujourd'hui dirigé par Eric Kaufmann.

Sur le thème «L’art pour la nature», Pascale Bernet (fondatrice du cabinet de conseil Art'Kétype) et Benoit Barme (fondateur de l'agence Inspiration) ont invité 8 artistes pour lesquels la nature est source de création et moyen d’expression : - Benoît Averly, sculpteur - Pauline Bétin, sculpteur - Floriane Deysse, photographe - Sylvain Gelinotte, peintre- Francis Grosjean, photographe - Geneviève Mathieu, sculpteur - Nicolas Roux Dit Buisson, photographe - Niki Stylianou, peintre et sculpteur.



Ces œuvres trouveront une résonance singulière et vibrante au milieu des instruments pour lesquels la nature est la base même de leur existence. A travers cette exposition, Pascale Bernet, Benoît Barme et Eric Kaufmann souhaitent ouvrir un dialogue entre les artistes et le public autour de la nature. Si la nature peut être source d’inspiration, matériau de création, moment de partage de connaissance et d’émotion, l’art peut apporter une autre dimension émotionnelle, source d’énergie et de plaisir pour sensibiliser à la protection de l'environnement.



L’exposition sera ponctuée de 3 rencontres-débats à l’attention du public :



• Benoît Averly : Jeudi 30 novembre 2017 à 19h

Le travail d’un sculpteur, entre enracinement et dépaysement. Un travail du bois solidement ancré dans son milieu et très largement teinté de voyage.



• Francis Grosjean : Jeudi 7 décembre 2017 à 19h

La nature est devenue mon amie et mon refuge. Pour elle je photographie désormais ses trésors cachés, des créations sculptées par les éléments et sublimées par la lumière.



• Geneviève Mathieu : Jeudi 14 décembre 2017 à 19h

La campagne, la nature et les forêts sont mon univers et ma passion depuis l’enfance. Nourrie de cette passion je sculpte et donne une nouvelle vie aux arbres et végétaux tombés ou abattus.