L’ATELIER CALDER PRÉSENTE BILL JENKINS

Bill Jenkins est accueilli en résidence à l'Atelier Calder du 18 septembre au 16 décembre 2017. A l'occasion de la fin de sa résidence une visite d'atelier est proposée du 8 au 10 décembre. Bill Jenkins réalise des installations où la lumière est au cœur des œuvres. Cette matière insaisissable, Jenkins semble la dompter, la guider à travers des dispositifs complexes créés « in situ ».

Son appréhension d'un site est proche de celle du Land Art, par l'utilisation des ressources naturelles présentes sur place (bois, eau, sable, terre...). Bill Jenkins considère que l'espace et la lumière sont les ressources naturelles d'une architecture ou d'un lieu d'exposition, dont il va transfigurer et investir totalement les espaces par la présence de ses installations, aux structures démesurées, inspirées pour leurs tailles et leurs formes des infrastructures monumentales urbaines, (tunnels, conduites d'égouts ou pipelines...). Paradoxalement, leur construction nécessite des matériaux (bois, bâches plastiques...) et des techniques de construction très simples.



Chacune de ses œuvres est le résultat d'une expérience unique. Ainsi lors de son exposition en octobre 2017 à la Fondation Brownstone à Paris, Bill Jenkins avait transposé certains éléments de la résidence, qui faisaient référence à l'architecture de l'atelier, en transposant le lieu de résidence et de création dans le lieu d'exposition Jenkins avait créé une interaction, un lien, entre ces deux espaces, et invitait chacun à recréer ou élaborer un parcours imaginaire entre ces deux sites.



Dans son installation développée à Saché, Bill Jenkins intègre complètement l'architecture de l'Atelier Calder, tout en la masquant d'un voile. Ainsi la transparence et la fluidité qui se dégagent de cette installation délivrent des moments de véritable poésie visuelle.



Bill Jenkins est né en 1981 en Californie, il vit et travaille à New York. Jenkins est diplômé du San Francisco Art Institute en 2003 (BFA), et de l'université Berkeley de Californie 2007 (MFA). Bill Jenkins a exposé en 2017 au Capital Gallery à San Francisco Substation 8. Il a exposé en 2016 en Pologne à Varsovie à la galerie Stereo Substation 6. En 2015, Bill Jenkins a présenté son projet Portland Apertures, Portland Institute of Contemporary Art, (commissariat Kristan Kennedy), et en collaboration avec Chadwick Rantanen Honeydrew, à la galerie Michael Thibault, Los Angeles. Jenkins a exposé en 2014 et 2012 à la galerie Laurel Gitlen à New York.