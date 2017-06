N° 479 - du 22 juin 2017 au 28 juin 2017

Ovni ou cathédrale : à quoi ressemble le musée du XXIe siècle?

GENÈVE - Une longue frise montre le phénomène d’accélération exponentielle. Les premiers jalons sont espacés : les Offices de Florence au XVIIe siècle, le Louvre en 1793, le nouveau bâtiment du British Museum en 1857. Le XXe siècle se densifie avec, notamment, le Guggenheim New York de Frank Lloyd Wright en 1959, le nouveau Louvre de Pei en 1986, le Guggenheim Bilbao de Gehry en 1997. Et le XXIe siècle prend des allures de feu d’artifice sur tous les continents, l’Asie et le Proche-Orient rattrapant leur retard avec des créations spectaculaires. Une sélection de ces nouveaux musées à peine terminés ou encore en gestation (parfois interrompue comme celle du Guggenheim Helsinki par Moreau Kusunoki ou du China Comic and Animation Museum par MVRDV) montre que le geste architectural est devenu le principe fondateur. Pour des raisons diverses (le cas le plus emblématique est celui du Palestinian Museum de Bir Zeit par Heneghan Peng), ces musées n’ont pas toujours une collection identifiable. Mais l’étrangeté de leurs formes, l’audace de leur conception (le Zeitz Museum installé dans d’anciens silos de Johannesburg par Heatherwick Studio, le Pingtan Museum flottant telle une île) suffisent à en faire des buts de visite. D’où un paradoxe parfois inquiétant : si les musées n’ont jamais attiré autant de monde, ils sont désormais moins vus comme des sanctuaires du savoir ou de l’art (parfois rebutants !), que comme des lieux de distraction, voire de shopping - les muses patronnesses doivent s’en émouvoir là-haut dans leur éther ! Un parc d’attraction n’est pas forcément un lieu où l’on apprend : aux nouveaux musées de savoir garder un cap culturel et formateur qui n’est pas toujours inscrit clairement dans le cahier des charges…

• Musées du XXIe siècle. Visions, ambitions, défis au Musée d’art et d’histoire, du 11 mai au 20 août 2017.

