N° 480 - du 29 juin 2017 au 5 juillet 2017

Savons-nous encore regarder ? La leçon du Greco

SÈTE - Claudel disait : « L’œil écoute ». A l’époque, l'œil était entraîné, fortifié par la disette, la frugalité. Il n’avait guère que le spectacle du monde en direct à s’offrir. Aujourd’hui, notre malheureux appendice oculaire est submergé par l’image, fixe mais surtout mobile, souvent différée ou virtuelle. Risquons un mauvais jeu de mots : il ne sait plus où donner de la tête. Le spectacle est devenu banal de foules suréquipées d’instruments électroniques, parcourant les salles des musées au pas de charge, photographiant chaque tableau et son cartel. Regarder ? Pas le temps ! On fera le tri plus tard après avoir tout déchargé sur les réseaux sociaux ! C’est en partant de ce constat - nous savons encore voir mais plus regarder - que le musée Paul Valéry propose une expérience intéressante. On y a installé un grand retable du Greco, originaire de l’ancienne chapelle Oballe à Tolède (aujourd’hui au musée de Santa Cruz), et disposé à ses pieds un arsenal de canapés immaculés. L’exercice auquel est convié le visiteur ? S’asseoir et lever les yeux… Distinguer les personnages, la Vierge en pleine assomption, les anges musiciens aux ailes énormes, les couleurs - roses et bleus acides - le profil de Tolède, un miroir, un puits, la lune, la colombe du Saint-Esprit… On peut s’en contenter ou, après s’être rassasié, passer dans les cabinets suivants où sont explicités l’iconographie, les circonstances de la création, la redécouverte du Greco, son influence sur les peintres modernes (Picasso, Kokoschka, etc.). Gide disait que l’art naît de contrainte et meurt de liberté. On peut en dire autant de notre regard qui s’est un peu trop émancipé. Il fait bon le rappeler à l’ordre, lui imposer quelque pénitence. C’est pour son bien : en cette époque de culte du corps, ne mérite-t-il pas aussi de se muscler ?

• El Greco, l’Immaculée Conception de la chapelle Oballe au musée Paul Valéry, du 24 juin au 1er octobre 2017.

