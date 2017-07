N° 481 - du 6 juillet 2017 au 12 juillet 2017

Dior, 70 ans et toujours jeune

PARIS - Sur les photos de 1957, Christian Dior a un air un peu fatigué, usé. On le comprend : son parcours a été d’une telle fulgurance, son importance dans la mode et l’économie (il représente au milieu des années 50 la moitié des exportations françaises du secteur, emploie un millier de personnes, et fait la couverture de Time) que son corps a subi le contrecoup d’une tension excessive. Il décèdera d’ailleurs jeune, en 1957, à 52 ans à peine, d’une crise cardiaque aux thermes de Montecatini, en Italie. L’exposition rétrospective des 70 ans (calculés à partir de l’ouverture de sa maison et de sa première, mythique, collection de février 1947, qui fut présentée au 30 de l’avenue Montaigne, instantanément baptisée New Look, et répercutée à travers le monde entier) décrit cette décennie prodigieuse. Mais elle élargit sur l’après (les sept stylistes qui lui ont succédé, d’Yves Saint Laurent à Maria Grazia Chiuri) et sur l’avant. Dans une scénographie séduisante, maniant l’obscurité, les reflets, les compositions théâtrales, les rapprochements (avec un Arlequin de Derain ou une allégorie de Romaine Brooks), on voit abondance de robes, tailleurs, chapeaux, escarpins et accessoires. Mais on redécouvre aussi des aspects moins connus, par exemple la carrière de galeriste de Christian Dior. A milieu des années vingt, avec son acolyte Pierre Colle, ils seront parmi les premiers à exposer Balthus, Giacometti ou Dalí dans leur espace de la rue Cambacérès. La richesse de l’exposition et la multiplicité des angles (qui donnent parfois le tournis) exigerait un comportement auquel les visiteurs ne sont plus habitués (au contraire des anciens amateurs du Louvre ou de la National Gallery) : revenir plusieurs fois…

• Christian Dior, couturier du rêve aux Arts décoratifs, du 5 juillet 2017 au 7 janvier 2018.

