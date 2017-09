N° 484 - du 21 septembre 2017 au 27 septembre 2017

Montparnasse, tour sans fin

PARIS - Le vieux quartier pittoresque de Montparnasse, celui de Bubu et de Kiki, des ateliers d’artistes, des bars où Hemingway allait boxer avec Scott Fitzgerald, reçut un coup terrible au début des années 1970 lorsque la construction de la plus haute tour intra-muros (210 mètres) exigea de faire place nette. Pour les opposants défaits et dépités mais sarcastiques, le seul intérêt de la tour Montparnasse était que, depuis sa carcasse métallique, on ne la voyait pas… Un demi-siècle après sa construction, elle est devenue un repère banalisé, et la terrasse de son 56e étage offre la meilleure vue sur la ville. Elle a pourtant vieilli et doit subir une cure de jouvence. Le concours architectural de sa rénovation, lancé en juin 2016, a attiré la bagatelle de 700 agences, dont des poids lourds de la réflexion urbaine comme OMA et Architecture Studio. Ce 19 septembre 2017, c’est un groupement peu connu qui vient de l’emporter, Nouvelle AMO, constitué de quadragénaires (Franklin Azzi, Fréderic Chartier, Pascale Dalix, Mathurin Hardel et Cyrille Le Bihan). Sont concernés 40 000 m2 de façades aux 7200 fenêtres et 120 000 m2 de surface intérieure. Les lauréats ont imaginé une végétalisation bien dans l’air du temps, sous le nom de « métamorphose bioclimatique », particulièrement visible dans les premiers étages et au sommet, qui sera doté d’une sorte de capsule vitrée et boisée. Ils promettent une tour transparente, vivant « en permanence » avec l’introduction de nouveaux usages « innovants », dont le contenu reste à préciser. L’opération, d’un coût estimé de 300 millions d’euros, devrait être achevée pour les Jeux olympiques de 2024. Reste à voir si cette mue réconciliera définitivement les Parisiens avec leur bâtiment le moins aimé.

• L’exposition Métamorphose de la tour Montparnasse au Pavillon de l’Arsenal, du 20 septembre au 20 octobre 2017, présente les différents projets.

