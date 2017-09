N° 485 - du 28 septembre 2017 au 4 octobre 2017

Ce que sécession veut dire

Le cinéma et la peinture nous fournissent parfois d’intéressantes correspondances pour décrypter l’actualité internationale. Ainsi, les gesticulations périlleuses de Trump et du dictateur nord-coréen nous font immanquablement revenir en mémoire les images du Docteur Folamour de Stanley Kubrick, où les apprentis sorciers se font dépasser par leurs jouets atomiques. La situation en Espagne, où les tentations séparatistes de la Catalogue donnent lieu le 1er octobre à un référendum (considéré comme illégal par le gouvernement espagnol), c’est le terme de sécession qui invite à la réflexion. Si, en histoire, il qualifie surtout le conflit américain de 1861-65 (voire celui du Biafra, un siècle plus tard, pour les plus érudits), il a aussi son équivalent en histoire de l’art : la Sécession viennoise de 1897 voulait rompre avec l’académisme, les conventions et les salons. Comme le rappelle une exposition rétrospective à Rovigo, en Italie, le terme connut une véritable vogue et donna lieu à plusieurs autres déclinaisons européennes - à Berlin de manière encore plus précoce (1892), à Prague ou à Rome. C’était au fond une rupture sans conséquence car rien n’interdisait aux artistes révoltés - Klimt, von Stuck ou Klinger - de revenir plus tard au bercail de l’art officiel. Rien de semblable dans le processus politique, où le « rewind » est impossible. Les tensions y sont exacerbées : ceux qui partent veulent recouvrer une liberté qu’ils estiment brimée, ceux qui restent s’estiment d’autant plus trahis qu’ils savent tout retour en arrière impossible. Les avant-gardes picturales ont artificiellement adouci l’aspérité du terme. Il reste très fort…

• Secessioni europee au Palazzo Roverella, à Rovigo, du 23 septembre 2017 au 21 janvier 2018.

