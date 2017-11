N° 489 - du 26 octobre 2017 au 1 novembre 2017

Mata Hari, l’espionne qui venait de la mer du Nord

LEEUWARDEN - Son nom est immensément connu et son destin parmi les plus romanesques dans un univers, celui des espions, qui n’en est pourtant pas avare. Mais d’où vient donc cette femme arrêtée dans les salons cossus de l’Elysées Palace et fusillée le 15 octobre 1917 à Vincennes pour intelligence avec l’ennemi ? Son nom sonne japonais, ses exploits de danseuse orientale lui confèrent un pedigree indien ou javanais, sa vie conjugale a des relents écossais (elle fut mariée à un MacLeod). En réalité, Mata Hari était simplement hollandaise : sa ville natale sera, avec Malte, capitale européenne de la Culture 2018. On ne prononcera pas mieux Leeuwarden mais on saura définitivement que cette petite ville de la Frise, là-haut, face aux vents sourds de la mer du Nord, fut son berceau. Mata Hari y naquit en 1879 en tant que Margaretha Zelle, fille d’un chapelier. Une exposition, dans le joli Fries Museum inauguré il y a deux ans, réveille le mythe. Difficile de démêler le vrai du faux chez celle qui eut d’innombrables liaisons (dont une avec Céline à Londres, dit-on), qui fascina le sévère Emile Guimet, fondateur du musée du même nom (qui lui permit de s’y donner en spectacles très osés) et qui fut incarnée, pour immortaliser encore davantage son destin, par Greta Garbo… Des photographies, des cartes de visite des Rothschild ou de la princesse de Croÿ, ses carnets intimes, des lettres (notamment à sa fille, répondant à l’étonnant nom de Non), l’annonce d’un spectacle dénudé au Palazzo Barberini, les minutes de l’interrogatoire par le capitaine Bouchardon ou sa condamnation à mort par le conseil de guerre : le dossier réuni est copieux. Pas sûr qu’il nous en dise plus sur sa culpabilité. Au fond, qui en a cure ?

• Mata Hari, the Myth and the Maiden au Fries Museum, du 14 octobre 2017 au 2 avril 2018.

