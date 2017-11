N° 490 - du 2 novembre 2017 au 8 novembre 2017

La peinture doit-elle être en couleurs ?

LONDRES - Quand on dit grisaille, on pense à un ciel bas, à une banlieue terne, à une existence morne. Le terme a rarement une connotation positive. Pourtant, lorsque l’érudit Fabri de Peiresc l’utilise pour la première fois en 1625 dans ses Lettres, il sert seulement à désigner un tableau fait en deux couleurs. La National Gallery a exploré ce filon : la peinture qui choisit de s’exprimer dans une gamme minimale. Une véritable aberration pour les tenants du Pop Art ! A quand remonte cette habitude de la monochromie (ou de la bichromie, si l’on tient le blanc et le noir pour des couleurs), et pour quelles raisons ? L’enquête remonte au XIIe siècle, quand les moines cisterciens ont produit des vitraux austères - on pouvait alors apparenter l’excès de couleur à la jouissance, donc au péché. Plus tard, d’autres motivations ont prévalu : montrer sa virtuosité ; travailler spécifiquement sur la lumière et les ombres ; ou tout simplement donner des indications au graveur, à une époque où les peintures pouvaient être transposées en estampes pour une meilleure diffusion. S’appuyant sur des chefs-d’œuvre comme le Sainte Barbe de Jan van Eyck, passant par les avant-gardes (Malevitch), finissant de nos jours avec Bridget Riley ou Olafur Eliasson, l’exposition surprend avec une Grande Odalisque d’Ingres. Comment le champion du classicisme a-t-il osé atténuer ainsi l’inimitable grain de peau de sa beauté orientale ? En réalité, Ingres n’a pas produit une seule odalisque en « noir et blanc » (il s’agit plutôt de nombreuses nuances de gris) mais au moins cinq (une sixième a même été signalée aux enchères en 2013) ! Ayant été données à des amis ou conservées dans la famille (comme celle qui vient du Metropolitan Museum de New York), elles sont toutes de format plus réduit que le chef-d’œuvre de 1814. Mais elles sont toutes postérieures - de 1817 à 1834. Pour Ingres, le monochrome était une affaire sérieuse - il l’est encore mais s’est aujourd’hui la photographie qui en est devenue le principal dépositaire…

Monochrome. Painting in Black and White à la National Gallery, du 30 octobre 2017 au 18 février 2018.

