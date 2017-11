N° 492 - du 16 novembre 2017 au 22 novembre 2017

Pougheon, l’Art déco sauce Ingres

ROUBAIX - Le musée de la Piscine, engagé dans un processus d’agrandissement qui aboutira à l’automne 2018, s’est fait une spécialité de la redécouverte d’artistes méconnus de la première moitié du XXe siècle. Le curseur est tombé cette fois-ci sur Robert Pougheon (1886-1955). Seul quelques rares passionnés se souviennent qu’il a laissé une composition dans la salle des fêtes de la mairie du XIVe arrondissement à Paris, des vitraux à l’église du Saint-Esprit (dans le XIIe), qu’il a collaboré à la décoration du paquebot Ile-de-France et signé des billets de banque. Un seul de ses tableaux - le plus connu - est présenté : l’énigmatique Serpent, qui sert d’introduction à cette exposition mettant en valeur le fonds du musée - plus de 1000 dessins de l’artiste. Son œuvre de simplification des formes fusionne des influences aussi variées que le maniérisme, Ingres, l’Art déco, pour mettre en scène son sujet principal. Il s’agit de la femme nue - vierge ou amazone - aux seins ronds et hauts placés, au visage stylisé, au corps déséquilibré dans un contrapposto systématique… Personnage à plusieurs visages, pas toujours engageants - il fut directeur de la Villa Médicis en 1942 lorsqu’elle fut rapatriée à Nice et répondit à une commande pour une tapisserie à la gloire du maréchal Pétain (mais sans être suspecté de collaboration à la Libération) - Pougheon est emblématique de cette peinture savante de l’entre-deux-guerres, décorative et colorée, à clés et à mystères, basée sur une impeccable maîtrise du dessin. On attend maintenant sa rétrospective complète !

• Robert Pougheon, un classicisme de fantaisie, à la Piscine, du 14 octobre 2017 au 7 janvier 2018. Catalogue Gourcuff-Gradenigo, 29 €.

