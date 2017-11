N° 493 - du 23 novembre 2017 au 29 novembre 2017

Amedeo Modigliani,, 1919, huile sur toile, 91,4 x 73 cm, The Metropolitan Museum of Art, New York.

Modigliani, le météore

LONDRES - Exposer Modigliani (1884-1920), c’est la réussite assurée : le personnage, grâce à son destin maudit et romanesque, est un favori des grands musées. Cela l’aurait sans doute bien étonné, lui, qui à 33 ans, en 1917, lors d’une exposition à la galerie Berthe Weill, ne vendit qu’une poignée de tableaux et se fit en outre accuser par le commissaire de police d’obscénité pour avoir peint des nus avec des poils pubiens. Réunissant une centaine de pièces, dont un bon quart provenant de collections privées, l’exposition montre justement une belle série de femmes nues mais est encore plus riche en portraits : son marchand Zborowski, ses amis Cocteau, Picasso, Juan Gris, Survage, ses amantes comme Beatrice Hastings. Son principal mérite est de rendre très visible le paradoxe à la base de l’art de Modigliani : peignant d’abord dans un style inspiré de Cézanne, il ne trouve sa patte - aujourd’hui universellement reconnaissable (visages allongés, yeux en amande et dénués de pupilles, nez et sourcils stylisés) - qu’après être passé par une expérience fondamentale : la sculpture. Neuf têtes en calcaire, réalisées en 1911-12 et présentées sur des socles, montrent ce travail de simplification, inspiré notamment de la statuaire africaine, que Modigliani reportera tel quel dans sa peinture. Si sa fin pathétique est connue (l’alcool, la mort de méningite tuberculeuse, suivie du suicide de sa compagne Jeanne Hébuterne, enceinte), une expérience de réalité virtuelle permet de se plonger dans l’ambiance de son atelier. Chaussé d’un lourd casque, on se retrouve propulsé dans le désordre de la rue de la Grande-Chaumière : plancher inégal, volutes de gauloises, boîtes de sardines ouvertes, pinceaux dégouttant d’huile et chevalet planté de façon à éviter les fuites d’eau du toit. Sa bohème…

• Modigliani à la Tate Modern, du 23 novembre 2017 au 2 avril 2018.

