N° 449 - du 10 novembre 2016 au 16 novembre 2016

OÙ VA L’AMÉRIQUE ?

Selon une statistique du New York Times, 70% des Américains en âge de voter regrettent le monde des années cinquante. Peut-on rembobiner le cours de l’histoire ? L'élection d'un nouveau président aux États-Unis pose d'intéressantes questions... Que nous prépare le croisé anti-establishment, élu malgré les suspicions qui pèsent sur son comportement de contribuable (impôts évités pendant vingt ans selon certaines enquêtes), d’éducateur (la courte expérience de la Trump University, une «fraude pure et simple» selon le procureur de New York), de citoyen (qualifiant les femmes de «fat», «pig», «dog», «disgusting animal») ?

On connaît mal sa position en matière culturelle mais l’application des mesures annoncées est susceptible d'avoir des effets à différents niveaux : expulsion de tous les étrangers en situation irrégulière, protection des envahisseurs du Sud par un mur «impénétrable» (que paiera le Mexique), obstacles à l'entrée des musulmans, annulation de l’Obamacare (extension de la sécurité sociale aux plus démunis) et de la plupart des mesures prises par son prédécesseur, retrait d’un certain nombre de traités internationaux, relance des dépenses militaires, développement de l’exploitation du charbon et du gaz de schiste. Avec, au passage, la promesse de créer 25 millions d’emplois en dix ans : le songe creux d’une Amérique plus sûre dans un monde hostile…

L’ouverture de la foire Paris Photo, qui coïncide avec sa victoire, donne l’occasion de s’interroger de manière décalée sur une certaine vision de l’Amérique et du monde.

• Paris Photo a lieu au Grand Palais, du 10 au 13 novembre 2016.

Le site de Paris Photo