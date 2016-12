N° 450 - du 17 novembre 2016 au 23 novembre 2016

Ainsi meurent les civilisations…

BERLIN - Avec la concomitance du Brexit et de l’élection de Trump, nous avons le sentiment de nous trouver à un tournant de l’histoire. Et aussi la désagréable impression que ce cours de l’histoire, qui nous semblait il y a six mois un long fleuve tranquille, peut basculer en très peu de temps. Certaines expositions peuvent donner corps de façon inattendue à ces réflexions. Ainsi celle que le Pergamon Museum de Berlin consacre aux Sassanides. La plupart d’entre nous sont incapables de situer dans le temps et dans l’espace cette civilisation des hauts plateaux iraniens. Elle tint pourtant tête pendant quatre siècles à Byzance, contrôla un territoire plus grand que les Etats-Unis actuels et fut capable d’aller voler la Vraie Croix à Jérusalem ! Il n’en reste que quelques ruines grandioses - tombeaux creusés dans la falaise, aqueducs souterrains et ce palais gigantesque sur les rives du Tigre, dans l’ancienne capitale Ctésiphon. L’exposition montre combien l’oubli est chose aisée et combien le destin peut virer rapidement. Il suffit, au milieu du VIIe siècle d’une crise dynastique (dont l’équivalent aujourd’hui serait une crise politique), et de l’ambition de nations voisines pour rayer de la carte, en quelques années, un ordre qui semblait éternel. Les analogies sont toujours délicates mais rien n’empêche de les cultiver en admirant ces coupes en argent repoussé, ces camées délicats et ces tissus de soie que les Sassanides - en bons apôtres d’une mondialisation qui n’a rien de neuf - faisaient passer de la Chine vers l’Occident…

• L’héritage des anciens rois. Ctésiphon et les sources persanes de l’art islamique. au Pergamonmuseum, du 15 novembre 2016 au 2 avril 2017

En savoir plus