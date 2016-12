N° 451 - du 24 novembre 2016 au 30 novembre 2016

Le revolver qui faillit tuer Rimbaud

PARIS - « Puisque tu pars, prends ça ! » Et le coup de feu retentit dans la chambre d’hôtel. La balle ricoche et se fiche dans le plancher. Une seconde décharge suit, vite accompagnée d’un hurlement. Le projectile a troué le bras de la victime ! Voilà une affaire somme toute assez banale. Sauf dans le cas présent : celui qui tire s’appelle Verlaine, celui qui encaisse s’appelle Rimbaud. En ce 10 juillet 1873, il fait chaud à Bruxelles, et les flots d’absinthe ont contribué à rendre électrique la mauvaise ambiance. Le jeune Rimbaud a en effet annoncé à son amant qu’il le quittait pour aller à Londres. Ce coup de feu aura des conséquences majeures pour la littérature française. Verlaine, emprisonné 555 jours à Mons, produira parmi ses meilleurs poèmes, notamment le recueil Jadis et naguère. Rimbaud, réfugié chez sa mère, pondra Une Saison en enfer. On en redemanderait presque, de ces escarmouches… L’événement revient à l’affiche par l’intermédiaire d’une vente aux enchères. Le pistolet Lefaucheux que Verlaine avait acheté pour 23 francs le matin même chez l’armurier Montigny, galerie de la Reine, existe toujours. Après l’agression, il avait été rendu à l’armurier, qui l’a conservé jusqu’à la fermeture de la boutique, près d’un siècle plus tard, en 1981. Son propriétaire, le liquidateur, l’a ensuite tenu en sécurité dans un tiroir. Les quelque 70 000 euros aujourd’hui estimés sont une bagatelle pour le plus littéraire des pistolets (avec celui qui transperça Pouchkine lors de son duel du 29 janvier 1837 contre Georges d’Anthès). Plutôt que de le voir rejoindre le coffre fort d’un golden boy, on aimerait que le généreux acheteur en fasse don au musée Rimbaud à Charleville, où il s’y fera tranquillement des cheveux blancs…

• The Exceptional Sale chez Christie’s, le 30 novembre 2016.

