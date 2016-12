N° 452 - du 1 décembre 2016 au 7 décembre 2016

Ces rhinocéros qu’on sculpte…

LONDRES - La provenance de cet objet exceptionnel nous replonge dans le XVIIe siècle et sa passion pour les cabinets de curiosités. On y raffolait de chefs-d’œuvre de la nature ou de la virtuosité humaine. Celui-ci combine les deux : une matière première exotique (ivoire) et le travail d’un sculpteur émérite de Franconie, Georg Pfründt (1603-1663), qui fut quelque temps actif à Paris. Cette coupe ciselée nous rappelle aussi une tout autre période et un autre milieu : la jet set mondaine de l’après-guerre. Elle orna en effet l’une des plus belles demeures de Paris, l’hôtel Lambert sur l’île Saint-Louis. C’était du temps où des fêtes mémorables s’y donnaient, comme le bal des Têtes (en 1956), où l’on pouvait croiser Zizi Jeanmaire et le jeune Yves Saint Laurent en décorateur débutant, ou le Bal oriental (1969). L’animateur des lieux était le baron Alexis de Redé (1922-2004), personnalité polymorphe qui y avait été installé par son amant, le milliardaire chilien Arturo López-Willshaw. Lorsque les Rothschild (Guy et Marie-Hélène) rachetèrent l’hôtel, ils continuèrent d’y héberger leur ami. Ils vendirent même en commun une partie de leurs collections, en mai 1975 à Monaco : c’est alors que l’objet fut acquis par un propriétaire improbable, le fonds de pension des chemins de fer britanniques… Alors que les souvenirs des bals costumés et soirées surréalistes de l’hôtel Lambert (désormais possédé par les émirs qataris) s’effacent inexorablement, la coupe véhicule encore le parfum de cette époque d’étincelantes mondanités…

• Old Master Sculpture and Works of Art chez Sotheby’s Londres, le 6 décembre 2016.

