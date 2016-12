N° 453 - du 8 décembre 2016 au 14 décembre 2016

La banlieue, objet de passion

RUEIL-MALMAISON - Quel artiste rêverait aujourd’hui de prendre son jour de congé pour aller installer son chevalet en banlieue parisienne ? Le mot évoque davantage villes dortoirs, centres commerciaux, gares de RER et bretelles d’autoroute que méandres bucoliques… Il n’en a pas toujours été ainsi. Au temps où les voyages ne se préparaient pas d’un clic sur internet et où l’urbanisation n’avait pas saccagé les bords de la Seine, une virée dans les environs de Paris pouvait avoir un goût bigrement exotique. C’est ce que démontre cette réunion de quelque 150 tableaux peints entre 1850 et 1950, d’artistes connus et moins. Sous le Second Empire et la Troisième République, Caillebotte se plaisait à Yerres (où il reste sa très belle propriété), Gauguin se plaisait à Saint-Cloud avant d’aller aux Marquises, Pissarro était ravi à Pontoise. On canotait, on pique-niquait, on s’encanaillait dans les guinguettes avec le petit vin de Suresnes. Puis le paysage s’industrialise, poussent les poteaux électriques et les cheminées d’usines, les peintres sont encore là pour en témoigner : Lhote, Luce, Lugnier. Et depuis 1950 ? Les successeurs se sont fait discrets, passant plutôt le relais aux photographes. On attend la nouvelle génération !

• Peindre la banlieue au musée Grognard, du 6 décembre 2016 au 10 avril 2017.

En savoir plus