N° 456 - du 12 janvier 2017 au 18 janvier 2017

Le goût des aventures collectives

Collectionneurs, unissez-vous ! C’est le message qui affleure dans l’exposition Mad About Surrealism au musée Boijmans van Beuningen de Rotterdam (du 11 février au 28 mai 2017) qui étudie les débuts du surréalisme par le biais de quatre collections primées rarement montrées, dont celles de Roland Penrose, époux de Lee Miller et biographe de Picasso, et d’Edward James, mécène qui se fit bâtir une étonnante maison-jardin au Mexique. Art déco in Italia au musée San Domenico de Forlì (du 11 février au 18 juin 2017) qui remet en lumière le style phare des années vingt et trente dans sa version transalpine, élégante et racée. Autre exposition sur un mouvement collectif, Revolution: Russian Art 1917-1932 à la Royal Academy de Londres (11 février au 17 avril 2017) décortique quinze ans majeurs, entre la guerre et le début des purges staliniennes, avec des artistes aussi variés que Deineka, Malevitch, Chagall.