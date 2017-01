N° 457 - du 19 janvier 2017 au 25 janvier 2017

Karl-Otto Götz, informel de 102 ans

LIECHTENSTEIN - Après l’abstraction très intellectuelle de l’entre-deux-guerres, l’Europe a connu après 1945 une saison informelle. Véritable mouvement continental, il a cependant connu des déclinaisons nationales très spécifiques, de Mathieu en France à Vedova en Italie jusqu’à Tápies en Espagne. Dans cette aspiration à une liberté formelle, à la toute puissance du geste, l’artiste allemand Karl-Otto Götz occupe une place fondamentale. Agé de plus de 30 ans à la chute du nazisme, il recherche dans des automatismes d’inspiration surréaliste une forme d’exutoire. Associé à CoBrA, il se révèle véritablement à la fin des années cinquante (Biennale de Venise en 1958, Documenta II de Kassel en 1959). Il n’a jamais cessé depuis de poursuivre dans la même voie, variant son intensité chromatique, parfois seulement en noir et blanc, très cinématographique, parfois éclatante de rouges et de jaunes.

• Informel. From the Collection Veronika and Peter Monauni au Kunstmuseum Liechtenstein jusqu’au 12 février 2017, présente plusieurs œuvres de K.O. Götz.

