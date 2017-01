N° 458 - du 26 janvier 2017 au 1 février 2017

Monet, le patriarche du XXe siècle

Les toiles arrivent de Cincinnati et de Chicago, de Londres et d’Ottawa, de Lille et de Paris, d’Australie et du Japon : une rétrospective Monet, c’est évidemment un tour du monde en miniature. Mais elles proviennent aussi - et c’est le plus intéressant dans le cas présent - de collections habituellement jalouses de leur intimité. Un quart des soixante-deux tableaux présentés sont encore en mains privées. Se concentrant sur l’âge mûr, après les vaches maigres de l’impressionnisme et avant la vieillesse somptueuse des nymphéas, l’exposition essaie de montrer comment l’œil de Monet a conditionné celui de tout l’art du XXe siècle. Kandinsky ne voyait-il pas dans une de ses meules un motif abstrait avant l’heure ? La Seine, la Méditerranée, la Normandie, Paris et Londres : le pinceau de Monet bouge aussi mais ses plus beaux voyages sont parfois immobiles : en descendant les deux marches vers son jardin…

• Monet à la Fondation Beyeler, du 22 janvier au 28 mai 2017

