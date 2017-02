N° 459 - du 2 février 2017 au 8 février 2017

1917, la fin des Romanov

AMSTERDAM - Il y a exactement cent ans, Nicolas II, tsar de toutes les Russies, abdiquait, mettant fin à trois cents ans de la dynastie Romanov. Un an plus tard, dans la nuit du 17 au 18 juillet 1918, lui et sa famille étaient sommairement exécutés à Ekaterinbourg. Pour marquer ce centenaire, l’exposition a puisé dans les collections de l’Ermitage mais également dans les Archives d’Etat à Moscou. Le propos croise l’histoire du pays - le développement d’une classe aisée éprise d’art et de luxe, le choc de la guerre - et le destin de la famille royale. Elle mêle ainsi des œuvres d’art (notamment des portraits du tsar par Ilya Répine), des reportages d’époque (photographies et films) et des documents émouvants comme l’acte d’abdication du 2 mars 1917, les premiers dessins du tsarévitch hémophile ou la dernière page du journal de l’impératrice Alexandra Fedorovna, où n’est inscrite que la date du 17 juillet 1918…

• 1917, les Romanov et la Révolution à l’Ermitage Amsterdam, du 4 février au 17 septembre 2017.

En savoir plus