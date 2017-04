N° 463 - du 2 mars 2017 au 8 mars 2017

Pissarro, le boss

PARIS - On le voit comme un placide grand-père à la barbe fleurie, un peu éteint, un peu fade. En réalité, Pissarro (1830-1903) est l’un des plus étonnants personnages de la galaxie impressionniste et cette exposition lui rend justice. De compositions où l’on sent du Courbet et du Corot, Pivot du groupe, il fut le seul à participer aux huit expositions. Et bien que le plus âgé, il est peut-être le plus audacieux : presque sexagénaire, plutôt que de répéter ses recettes, il est séduit par les recherches de Seurat sur le mélange optique et décide de suivre les plus jeunes dans leur recherche pointilliste« scientifique ». Et, on ne le sait pas forcément - si Cézanne et Gauguin sont devenus ce que l’on sait, c’est en partie grâce à lui, qui les orienta et les forma (pour saisir son sens de la lumière, Cézanne copia même un de ses tableaux, (Louveciennes, de 1871, qui est présenté à l’exposition). On voit l’un de ses rares autoportraits, venu de Dallas, des gouaches sur soie venues de Mexico, des prêts de Cardiff, du Japon, de Kansas City, une gouache du Marché de Gisors, conservée à Philadelphie et pas vue en France depuis qu’elle a été peinte…

• Pissarro, le premier des impressionnistes au musée Marmottan Monet, du 23 février au 2 juillet 2017.

