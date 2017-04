N° 464 - du 9 mars 2017 au 15 mars 2017

Andy Warhol,, sérigraphie en couleur, 1972. © 2016 The Andy Warhol Foundation for the Visual Arts, Inc./Artists Rights Society (ARS), New York and DACS, London.

Que reste-t-il du rêve américain ?

LONDRES - Le calendrier des musées et celui de la politique ne concordent pas toujours. Mais il arrive qu’ils se mettent en résonance de façon inattendue. L’exposition consacrée par le British Museum au « rêve américain » a été décidée il y a plusieurs années. Mais elle est inaugurée au moment où le nouveau POTUS (President Of The United States) tente de rendre celui-ci moins accessible - par le biais de visas, expulsions et murs à venir. Dans le même temps, son ministre du Logement, l’ancien candidat Ben Carson, s’est permis d’assimiler les esclaves africains à des immigrants voyant l’Amérique comme une terre de cocagne. Autant s’interroger de façon sérieuse sur la matière de ce fameux rêve, ou ce qu’il en reste… A vrai dire, l’exposition ne remonte pas très loin : 60 ans seulement, depuis la naissance du Pop Art. Mais c’est une période cruciale, celle d’une mondialisation déjà largement aboutie où la société de consommation US, à base d’autos rutilantes, de juke-box et de Coca-Cola, devient le modèle universel. Les artistes - tout en gardant leur sens critique - en deviennent d’extraordinaires vecteurs de diffusion, notamment par l’intermédiaire de la gravure. Les Warhol, Rauschenberg, Lichtenstein et Ruscha des mythiques Sixties ont trouvé dans les Willie Cole et Kara Walker des successeurs qui continuent de s’interroger, de façon souvent caustique, sur le devenir de ce rêve…

• The American Dream, Pop to the present au British Museum, du 9 mars au 18 juin 2017

