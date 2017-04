N° 467 - du 30 mars 2017 au 5 avril 2017

Les Han, une valeur sûre

NEW YORK - On l’avait vu célébrée récemment (en 2015) au musée Guimet, à Paris. La dynastie chinoise des Han, qui a fleuri il y a deux mille ans (de 221 av. J.-C. à 220), continue de fasciner par son usage de matériaux précieux (jade, laque, or, cristal de roche), par sa maestria dans le travail du bronze et de la terre cuite (avec les fameux chevaux), par l’impassibilité de personnages antérieurs à l’empire romain… L’exposition, qui englobe aussi la courte saison Qin qui l'a précédée (celle des 7000 guerriers en terre cuite) est un impressionnant dispositif international, avec des prêts de 32 musées. Elle présente un scoop en la personne d’une statue à demi nue, à l’impressionnante précision anatomique, qui fait imaginer des rapports avec les royaumes hellénistiques d’Asie. Au moment même ou le président Trump fait de la Chine l’un de ses principaux antagonistes, elle montre le degré de sophistication de cet empire bâtisseur. On lui doit un système de poids et mesures, une législation et une langue écrite homogènes, une monnaie stable et des infrastructures efficaces (routes et canaux) : presque un modèle à suivre !

• Age of Empires: Chinese Art of the Qin and Han Dynasties (221 B.C.–A.D. 220) au Metropolitan Museum, du 3 avril au 16 juillet 2017.

