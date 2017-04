N° 468 - du 6 avril 2017 au 12 avril 2017

Lettre de Madrid : les trésors cachés de l'Hispanic Society

MADRID - La Hispanic Society of America, basée à New York, est une institution hors du commun mais peu connue du grand public. Sa fermeture jusqu’en 2019 pour travaux va-t-elle lui donner l’aura internationale qu’elle mérite ? L’exposition que lui consacre le Prado devrait y contribuer. Elle a été créée au début du XXe siècle par l’un des plus riches héritiers des Etats-Unis, Archer Milton Huntington, qui se prit de passion pour la culture espagnole au point d’écrire des poésies dans la langue et qui étudia dix ans d’arrache-pied avant d’y faire son premier voyage. La HSA a accumulé une richesse colossale en art espagnol mais aussi hispanique d’Amérique latine. Les collections, comprenant 18 000 pièces et une bibliothèque de 250 000 volumes (dont 250 incunables), couvrent 4000 ans, des céramiques campaniformes et de l’orfèvrerie celtibère jusqu’aux « tableaux de caste » du Mexique du XIXe siècle et à la peinture de Zuloaga. L’expédition de chefs-d’œuvre à Madrid inclut des chefs-d’œuvre de l’Islam de Cordoue, trois Vélasquez (davantage que le Louvre), un rarissime livre d’heures noir (sur papier teinté), des cartes géographiques des Vespucci, une sublime sainte de Zurbarán, des sculptures de saints polychromes et l’un des plus riches ensembles de portraits par Sorolla. L’ensemble, éclectique, est habilement mis en scène dans une atmosphère quasi nocturne avec de vraies vitrines en verre, luxe rare aujourd’hui…

• Tesoros de la Hispanic Society of America au musée du Prado, du 4 avril au 10 septembre 2017. Catalogue 448 p., 37 €.

